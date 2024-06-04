Несмотря на войну бюджеты большинства местных громад сохранили финансовую устойчивость – исследование

Более 70% (1009) территориальных общин, несмотря на большую войну, находятся в диапазоне высокого, оптимального, удовлетворительного уровней финансовой состоятельности по итогам 2023 года.

Об этом сообщает портал "Децентрализация".

Согласно исследованию, в 2023 году 495 (34,4%) общин попали к высокому уровню состоятельности, 314 (21,8%) общин - к оптимальному, 200 (13,9%) общин - к удовлетворительному уровню. При этом 182 территориальные громады имеют критический уровень состоятельности, 247 - низкий. То есть, 429 общин (29,8%) относятся к самым низким категориям состоятельности, в то время, как 1009 (70,2%) к высоким.

В сообщении говорится, что в целом, местные бюджеты адаптировались к условиям военного положения и выполняют задачи бюджетной политики, а также обеспечивают финансирование расходов, связанных с поддержкой Сил обороны, мероприятий по территориальной обороне, поддержки ВПЛ и ликвидацией последствий вооруженной агрессии РФ.

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Авторы обращают внимание на географию и интенсивность ведения боевых действий, существенное увеличение громад с критическим уровнем зафиксировано в Донецкой, Запорожской, Луганской, Херсонской областях. В разрезе территориальных общин 424 (29,5%) повысили свои рейтинговые позиции, относительно 2021 года, в то же время 327 (22,7%) снизили.

В заключении отмечается, что по сравнению с 2021 годом, количество территориальных общин с положительным уровнем способности почти не изменилось (1034 - в 2021 году, 1009 - в 2023 году), а количество общин с высоким и критическим уровнями способности увеличилось на 59 и 49 соответственно. В то же время уменьшилось количество громад с оптимальным (на 21), удовлетворительным (на 63) и низким (на 24) уровнями состоятельности.

Оценка финансовой состоятельности территориальных общин проведена по результатам 2023 года в разрезе 11 показателей, рассчитанных на основании данных о численности населения и показателей исполнения бюджета соответствующей общины.

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