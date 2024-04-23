Уряд компенсує понад 100 мільйонів прифронтовим громадам за зменшення надходжень місцевих податків
Кабінет Міністрів ухвалив розпорядження, яке передбачає другий етап розподілу додаткової дотації за І квартал 2024 року для обласного бюджету Луганської області та 207 бюджетів територіальних громад по всій Україні.
Про це повідомили у пресслужбі Міністерства фінансів.
Загальний обсяг становить 266,2 млн грн, з яких:
- 110,8 млн грн – на компенсацію прифронтовим громадам за зменшення надходжень місцевих податків.
Зокрема, плати за землю – 86,3 млн грн, єдиного податку – 15,9 млн грн, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 8,6 млн грн.
- 155,4 млн грн – на компенсацію різниці фактичних надходжень податку на доходи фізичних осіб до рівня І кварталу 2023 року.
В цілому 102 місцеві бюджети територіальних громад, на території яких ведуться (велися) активні бойові дії або деокуповані, отримають додаткову дотацію на загальну суму 160,1 млн грн.
Нагадаємо:
12 квітня 2024 року Кабмін схвалив постанову, яка розширює можливості фінансування з державного бюджету для компенсації втрат місцевих бюджетів, які можуть надавати пільги бізнесу на прифронтових територіях.
Додаткова дотація тепер може бути використана для компенсації зменшення надходжень від ширшого переліку основних місцевих податків порівняно з попереднім роком. Це зокрема включає податок на нерухомість, плату за землю та єдиний податок.
Економічна правда