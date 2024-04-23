Уряд компенсує понад 100 мільйонів прифронтовим громадам за зменшення надходжень місцевих податків 

Кабінет Міністрів ухвалив розпорядження, яке передбачає другий етап розподілу додаткової дотації за І квартал 2024 року для обласного бюджету Луганської області та 207 бюджетів територіальних громад по всій Україні.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства фінансів.

Загальний обсяг становить 266,2 млн грн, з яких:

110,8 млн грн – на компенсацію прифронтовим громадам за зменшення надходжень місцевих податків.

Зокрема, плати за землю – 86,3 млн грн, єдиного податку – 15,9 млн грн, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 8,6 млн грн.

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155,4 млн грн – на компенсацію різниці фактичних надходжень податку на доходи фізичних осіб до рівня І кварталу 2023 року.

В цілому 102 місцеві бюджети територіальних громад, на території яких ведуться (велися) активні бойові дії або деокуповані, отримають додаткову дотацію на загальну суму 160,1 млн грн.

Нагадаємо:

12 квітня 2024 року Кабмін схвалив постанову, яка розширює можливості фінансування з державного бюджету для компенсації втрат місцевих бюджетів, які можуть надавати пільги бізнесу на прифронтових територіях.

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Додаткова дотація тепер може бути використана для компенсації зменшення надходжень від ширшого переліку основних місцевих податків порівняно з попереднім роком. Це зокрема включає податок на нерухомість, плату за землю та єдиний податок.

Економічна правда