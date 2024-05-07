До місцевих бюджетів у квітні перерахували майже 22,5 мільярда трансфертів

Місцеві бюджети у квітні 2024 року отримали 22,4 млрд грн трансфертів із державного бюджету.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

"У квітні 2024 року Мінфін згідно з бюджетним законодавством забезпечив перерахування міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам в обсязі 22,4 млрд грн, що становить 94% від передбачених розписом асигнувань", – йдеться у повідомленні.

Базову дотацію перераховано в сумі 1,8 млрд грн (100% до розпису асигнувань). Додаткові дотації перераховано в сумі 3,6 млрд грн (100% до розпису асигнувань).

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Залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів та бюджетних установ за загальним і спеціальним фондами станом на 1 травня становили 155,6 млрд грн, що на 14,9 млрд грн більше, ніж станом на 1 квітня.

Інфографіка: Мінфін

У Мінфіні наголосили, що за рахунок цих ресурсів органи місцевого самоврядування і надалі мають можливість забезпечувати фінансування першочергових потреб на місцевому рівні.

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Кабінет Міністрів ухвалив розпорядження, яке передбачає другий етап розподілу додаткової дотації за І квартал 2024 року для обласного бюджету Луганської області та 207 бюджетів територіальних громад по всій Україні.