Сільські та селищні бюджети отримали можливість залучати кредити, включаючи міжнародні

Кабмін ухвалив постанову щодо надання можливості сільським та селищним бюджетам залучати запозичення, у тому числі в українських банках та міжнародних фінансових організаціях.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Зазначається, що відповідний проєкт був реалізований для приведення у відповідність до норм Бюджетного кодексу України.

Серед ключових нововведень:

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Розширення механізмів здійснення місцевих запозичень та надання місцевих гарантій для селищних та сільських рад.

Визначення осіб, уповноважених на підписання документів, пов’язаних з місцевими запозиченнями та гарантіями.

Створення умов для моніторингу затверджених рішень і зменшення кількості форм бюджетної звітності.

"Окреслені зміни сприятимуть підвищенню прозорості та відповідальності при здійсненні місцевих запозичень, а також допоможуть громадам адаптуватися до економічних потреб з більшою гнучкістю", – йдеться в повідомленні.

Додається, що можливість сільським та селищним бюджетам залучати запозичення в українських банках та міжнародних фінансових організаціях сприятиме підсиленню фінансової стабільності місцевих бюджетів і стане потужним стимулом для соціально-економічного розвитку сіл та селищ по всій Україні.

Економічна правда.

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