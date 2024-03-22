Сільські та селищні бюджети отримали можливість залучати кредити, включаючи міжнародні
Кабмін ухвалив постанову щодо надання можливості сільським та селищним бюджетам залучати запозичення, у тому числі в українських банках та міжнародних фінансових організаціях.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Зазначається, що відповідний проєкт був реалізований для приведення у відповідність до норм Бюджетного кодексу України.
Серед ключових нововведень:
- Розширення механізмів здійснення місцевих запозичень та надання місцевих гарантій для селищних та сільських рад.
- Визначення осіб, уповноважених на підписання документів, пов’язаних з місцевими запозиченнями та гарантіями.
- Створення умов для моніторингу затверджених рішень і зменшення кількості форм бюджетної звітності.
"Окреслені зміни сприятимуть підвищенню прозорості та відповідальності при здійсненні місцевих запозичень, а також допоможуть громадам адаптуватися до економічних потреб з більшою гнучкістю", – йдеться в повідомленні.
Додається, що можливість сільським та селищним бюджетам залучати запозичення в українських банках та міжнародних фінансових організаціях сприятиме підсиленню фінансової стабільності місцевих бюджетів і стане потужним стимулом для соціально-економічного розвитку сіл та селищ по всій Україні.
Економічна правда.