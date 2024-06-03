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В мае Украина импортировала рекордный объем электроэнергии

Понедельник, 3 июня 2024, 16:54 - Артур Крыжный

В мае 2024 года Украина почти вдвое увеличила импорт электроэнергии и импортировала рекордные 448 тысяч МВт-ч.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга ExPro Consulting.

 
ExPro

Экспорт электроэнергии в мае сократился втрое - до 3878 МВт-ч (с 12 мая экспорт отсутствует).

Наибольшую долю в структуре импорта заняла Венгрия - 45,8%, наименьшую - Молдова (7%).

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Напомним:

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Украинская энергосистема в течение суток 17 мая привлекала импорт электроэнергии из 5 стран с максимально возможной мощностью в отдельные часы до 1 700 МВт.

Экономическая правда.

электроэнергия импорт Украина
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