В мае Украина импортировала рекордный объем электроэнергии
Понедельник, 3 июня 2024, 16:54 -
В мае 2024 года Украина почти вдвое увеличила импорт электроэнергии и импортировала рекордные 448 тысяч МВт-ч.
Об этом свидетельствуют данные мониторинга ExPro Consulting.
Экспорт электроэнергии в мае сократился втрое - до 3878 МВт-ч (с 12 мая экспорт отсутствует).
Наибольшую долю в структуре импорта заняла Венгрия - 45,8%, наименьшую - Молдова (7%).
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Напомним:
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Украинская энергосистема в течение суток 17 мая привлекала импорт электроэнергии из 5 стран с максимально возможной мощностью в отдельные часы до 1 700 МВт.
Экономическая правда.
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