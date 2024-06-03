Из-за непогоды в Украине обесточены более 55 тысяч потребителей

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В Украине по состоянию на понедельник, 3 июня, из-за непогоды обесточены 312 населенных пунктов, в целом - более 55 тысяч абонентов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

"Из-за непогоды обесточены 312 населенных пунктов, в общем - более 55 тысяч абонентов. Больше всего обесточенных населенных пунктов в Сумской области - 173 и Киевской - 53", - говорится в сообщении.

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Напомним:

С учетом ракетных атак, которые произошли две ночи назад, Россия уже уничтожила 9,2 ГВт украинской генерации.

В Украине могут увеличиваться периоды отключений электроэнергии.

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Экономическая правда.