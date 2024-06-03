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Россия уже уничтожила 9,2 ГВт украинской генерации - посол ЕС

Понедельник, 3 июня 2024, 12:26 - Артур Крыжный
 
ФОТО: СКРИНШОТ С ВИДЕО ЦЕНТРЭНЕРГО

С учетом ракетных атак, которые произошли две ночи назад, Россия уже уничтожила 9,2 ГВт украинской генерации.

Об этом сообщила посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова.

"Мы обсудили ключевые приоритеты Украины на ближайшие месяцы, в частности срочные потребности в энергетическом оборудовании, чтобы помочь смягчить последствия непрерывных российских ракетных атак на энергетическую инфраструктуру. С учетом атаки, совершенной две ночи назад, Россия уничтожила 9,2 ГВт украинской генерации", - говорится в сообщении.

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Напомним:

В ночь на субботу враг атаковал энергообъекты в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской и Ивано-Франковской областях.

В ночь на субботу, 1 июня, враг обстрелял две гидроэлектростанции, оборудование станций получило критические повреждения.

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По словам министра энергетики Германа Галущенко, следствием нескольких российских атак стала потеря более 8 ГВт генерации.

Экономическая правда.

энергетика Украина война Россия
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