Россия уже уничтожила 9,2 ГВт украинской генерации - посол ЕС

ФОТО: СКРИНШОТ С ВИДЕО ЦЕНТРЭНЕРГО

С учетом ракетных атак, которые произошли две ночи назад, Россия уже уничтожила 9,2 ГВт украинской генерации.

Об этом сообщила посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова.

"Мы обсудили ключевые приоритеты Украины на ближайшие месяцы, в частности срочные потребности в энергетическом оборудовании, чтобы помочь смягчить последствия непрерывных российских ракетных атак на энергетическую инфраструктуру. С учетом атаки, совершенной две ночи назад, Россия уничтожила 9,2 ГВт украинской генерации", - говорится в сообщении.

Читайте также: Аварийные отключения по всей Украине: почему выключают свет и как помочь энергосистеме?

Реклама:

Напомним:

В ночь на субботу враг атаковал энергообъекты в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской и Ивано-Франковской областях.

В ночь на субботу, 1 июня, враг обстрелял две гидроэлектростанции, оборудование станций получило критические повреждения.

Реклама:

По словам министра энергетики Германа Галущенко, следствием нескольких российских атак стала потеря более 8 ГВт генерации.

Экономическая правда.