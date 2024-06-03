Периоды отключений могут увеличиваться - Минэнерго 

В Украине могут увеличиваться периоды отключений электроэнергии.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

В частности, как сообщили в пресс-службе, в ряде областей в воскресенье применены экстренные отключения.

"После шести массированных атак на энергосистему есть значительная нехватка мощности. Энергетики работают над ликвидацией последствий, продолжаются ремонты. Однако система является чувствительной", - добавили в Минэнерго.

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Напомним:

По сообщению "Укрэнерго", в понедельник, 3 июня, отключения электроэнергии могут применять с 00:00 до в течение всех суток.

Экономическая правда

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