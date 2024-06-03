Периоды отключений могут увеличиваться - Минэнерго
Понедельник, 3 июня 2024, 12:03 -
В Украине могут увеличиваться периоды отключений электроэнергии.
Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.
В частности, как сообщили в пресс-службе, в ряде областей в воскресенье применены экстренные отключения.
"После шести массированных атак на энергосистему есть значительная нехватка мощности. Энергетики работают над ликвидацией последствий, продолжаются ремонты. Однако система является чувствительной", - добавили в Минэнерго.
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Напомним:
По сообщению "Укрэнерго", в понедельник, 3 июня, отключения электроэнергии могут применять с 00:00 до в течение всех суток.
Экономическая правда
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