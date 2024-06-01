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ДТЕК: Ворог серйозно пошкодив обладнання на двох ТЕС

Субота, 1 червня 2024, 10:00 - Українська правда

У ніч на суботу ворог атакував енергооб’єкти у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській та Івано-Франківській областях.

Джерело: міністр енергетики Герман Галущенко у Facebook, ДТЕК

Деталі: За його словами, наслідки ще уточнюються.

Енергетики вже працюють над їх ліквідацією.

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Оновлено: У ДТЕК повідомили про "серйозні пошкодження" на двох ТЕС.

Дослівно: "І знову вкрай важка ніч для української енергетики. Ворог обстріляв дві наші ТЕС.

Серйозно пошкоджено обладнання.

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Це вже шоста масована атака на теплоелектростанції ДТЕК за 2,5 місяці".

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Економічна правда
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