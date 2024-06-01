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Російські обстріли спричинили критичні пошкодження двох ГЕС – "Укргідроенерго"

Субота, 1 червня 2024, 13:33 - Ігор Пилипів

У ніч на суботу, 1 червня, ворог обстріляв дві гідроелектростанції, обладнання станцій зазнало критичних пошкоджень. 

Про це повідомляє пресслужба "Укргідроенерго".

Зазначається, що ворог обстріляв енергетичні обʼєкти в пʼяти регіонах України, під ударом опинились і дві гідроелектростанції. 

Також є влучання в інфраструктуру поруч зі станціями. "Критичні пошкодження обладнання. Гідроенергетики працюють над ліквідацією наслідків", – йдеться в повідомленні.

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Додається, що з початку повномасштабного вторгнення Росією було знищено Каховську ГЕС, випущено понад 110 ракет по всім ГЕС та ГАЕС Укргідроенерго.

Нагадаємо:

Внаслідок обстрілів 8 травня значних пошкоджень зазнали й об'єкти гідроенергетики, наразі дві гідроелектростанції виведено з експлуатації.

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Укргідроенерго електроенергія ГЕС війна
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Економічна правда
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