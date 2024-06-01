Російські обстріли спричинили критичні пошкодження двох ГЕС – "Укргідроенерго"

У ніч на суботу, 1 червня, ворог обстріляв дві гідроелектростанції, обладнання станцій зазнало критичних пошкоджень.

Про це повідомляє пресслужба "Укргідроенерго".

Зазначається, що ворог обстріляв енергетичні обʼєкти в пʼяти регіонах України, під ударом опинились і дві гідроелектростанції.

Також є влучання в інфраструктуру поруч зі станціями. "Критичні пошкодження обладнання. Гідроенергетики працюють над ліквідацією наслідків", – йдеться в повідомленні.

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Додається, що з початку повномасштабного вторгнення Росією було знищено Каховську ГЕС, випущено понад 110 ракет по всім ГЕС та ГАЕС Укргідроенерго.

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Внаслідок обстрілів 8 травня значних пошкоджень зазнали й об'єкти гідроенергетики, наразі дві гідроелектростанції виведено з експлуатації.

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