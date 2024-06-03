AMD выпускает новые ИИ-чипы, чтобы бросить вызов Nvidia

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Компания Advanced Micro Devices представила свои новейшие процессоры искусственного интеллекта и подробно рассказала о своем плане разработки в течение следующих двух лет, стремясь бросить вызов лидеру отрасли Nvidia.

Об этом сообщает агентство Reuters.

На технологической выставке Computex в Тайбэе генеральный директор AMD Лиза Су представила процессор MI325X, который будет доступен в четвертом квартале 2024 года.

Гонка за разработку генеративных программ искусственного интеллекта привела к стремительному росту спроса на передовые чипы, используемые в центрах обработки данных ИИ, способных поддерживать эти сложные программы.

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Компания AMD соревнуется с Nvidia, которая в настоящее время доминирует на прибыльном рынке полупроводников для ИИ и занимает около 80% его доли.

С прошлого года Nvidia дала понять инвесторам, что планирует сократить цикл выпуска своих продуктов до одного года, и теперь AMD следует ее примеру.

AMD также представила будущую серию чипов под названием MI350, которая, как ожидается, будет доступна в 2025 году и будет базироваться на новой архитектуре чипов.

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По сравнению с ныне доступной серией AI-чипов MI300, AMD заявила, что ожидает, что MI350 будет работать в 35 раз лучше в инференции - процессе вычисления генеративных ответов ИИ. Кроме того, AMD представила серию MI400, которая появится в 2026 году и будет основана на архитектуре под названием "Next".

Напомним:

Nvidia может вскоре превзойти Apple и стать второй по стоимости компанией в мире: зависимость практически всех ИИ-программ, таких как ChatGPT от OpenAI, от чипов Nvidia, помогла акциям компании вырасти в цене за последний год до 2,72 трлн долларов.

Из-за большого предложения Nvidia вынуждена продавать свой самый современный ИИ-чип для китайского рынка по цене ниже, чем конкурирующий чип от китайского технологического гиганта Huawei.

Производитель ИИ-чипов Nvidia ожидает, что выручка компании во втором квартале этого года составит около 28 млрд долл, превысив прогноз аналитиков на уровне 26,8 млрд долл.

NVIDIA сообщила о высоких финансовых результатах, а акции компании достигли $1000, в частности благодаря чипам для искусственного интеллекта. Теперь, чтобы продолжить получать высокие доходы, компания планирует выпускать новые чипы для ИИ ежегодно.

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Экономическая правда