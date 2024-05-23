Nvidia прогнозує рекордні 28 мільярдів доларів виторгу у другому кварталі 

Виробник ШІ-чипів Nvidia очікує, що виторг компанії у другому кварталі цього року складе близько 28 млрд дол, перевищивши прогноз аналітиків на рівні 26,8 млрд дол.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що результати першого фінансового кварталу, який закінчився 28 квітня, також перевершили прогнози – завдяки зростанню підрозділу Nvidia з виробництва центрів обробки даних.

"Головним питанням перед звітом про прибутки було те, чи зможуть останні цифри Nvidia виправдати запаморочливий ріст її акцій. Цього року до закриття торгів 22 травня акції компанії зросли на 92%, підживлювані надією інвесторів на те, що компанія продовжить перевершувати їхні очікування", – йдеться в повідомленні.

Реклама:

У першому фінансовому кварталі дохід Nvidia збільшився більш ніж утричі – до 26 млрд дол. За вирахуванням певних статей, прибуток склав 6,12 дол на акцію. Крім того, акції компанії зросли на 7,8% вперше перевищивши позначку в 1000 дол.

У Nvidia підкреслили, що хоче продавати свою технологію на більш широкому ринку, вийшовши за рамки гігантських провайдерів хмарних обчислень.

Генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг сказав, що ШІ переходить до споживчих інтернет-компаній, автовиробників, біотехнологічних компаній і клієнтів у сфері охорони здоров'я. Країни також розробляють власні системи - ця тенденція називається суверенним ШІ.

Реклама:

Читайте також: Мікросхеми на трильйон: як Nvidia стала головним виробником "заліза" для штучного інтелекту

Нагадаємо:

Виробник ШІ-чипів Nvidia увійшов до трійки найдорожчих публічних компаній у світі після Apple і Microsoft, обігнавши Saudi Aramco.

Економічна правда