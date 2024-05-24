Nvidia знижує ціни на ШІ-чіпи в Китаї через конкуренцію з Huawei

Через велику пропозицію Nvidia змушена продавати свій найсучасніший ШІ-чіп для китайського ринку за ціною нижче, ніж конкуруючий чіп від китайського технологічного гіганта Huawei.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Вирівнювання цін підкреслює проблеми, з якими стикається бізнес Nvidia в Китаї на тлі санкцій США щодо експорту чіпів ШІ та посилення конкуренції, що ставить під сумнів її майбутнє на ринку, який приніс 17% доходу компанії у 2024 фінансовому році.

Зростаючий конкурентний тиск у Китаї також додає застережень інвесторам в американського розробника напівпровідників, оскільки його акції продовжили приголомшливе ралі після того, як у середу був опублікований прогноз щодо зростання доходів.

Реклама:

Nvidia, яка домінує на ринку чіпів штучного інтелекту, представила три чіпи, призначені для Китаю, наприкінці минулого року.

Серед цих чіпів найбільше уваги приділяється H20, оскільки це найпотужніший продукт Nvidia, що продається в Китаї, але три джерела в логістиці повідомили Reuters, що на ринку є велика пропозиція подібних чипів, що свідчить про слабкий попит.

Це призвело до того, що в деяких випадках чіпи H20 продаються з більш ніж 10% знижкою проти Ascend 910B від Huawei - найпотужнішого чіпа зі штучним інтелектом від китайської компанії.

Реклама:

Нагадаємо:

Виробник ШІ-чипів Nvidia очікує, що виторг компанії у другому кварталі цього року складе близько 28 млрд дол, перевищивши прогноз аналітиків на рівні 26,8 млрд дол.