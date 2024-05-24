Nvidia знижує ціни на ШІ-чіпи в Китаї через конкуренцію з Huawei
Через велику пропозицію Nvidia змушена продавати свій найсучасніший ШІ-чіп для китайського ринку за ціною нижче, ніж конкуруючий чіп від китайського технологічного гіганта Huawei.
Про це повідомляє агентство Reuters.
Вирівнювання цін підкреслює проблеми, з якими стикається бізнес Nvidia в Китаї на тлі санкцій США щодо експорту чіпів ШІ та посилення конкуренції, що ставить під сумнів її майбутнє на ринку, який приніс 17% доходу компанії у 2024 фінансовому році.
Зростаючий конкурентний тиск у Китаї також додає застережень інвесторам в американського розробника напівпровідників, оскільки його акції продовжили приголомшливе ралі після того, як у середу був опублікований прогноз щодо зростання доходів.
Nvidia, яка домінує на ринку чіпів штучного інтелекту, представила три чіпи, призначені для Китаю, наприкінці минулого року.
Серед цих чіпів найбільше уваги приділяється H20, оскільки це найпотужніший продукт Nvidia, що продається в Китаї, але три джерела в логістиці повідомили Reuters, що на ринку є велика пропозиція подібних чипів, що свідчить про слабкий попит.
Це призвело до того, що в деяких випадках чіпи H20 продаються з більш ніж 10% знижкою проти Ascend 910B від Huawei - найпотужнішого чіпа зі штучним інтелектом від китайської компанії.
Нагадаємо:
Виробник ШІ-чипів Nvidia очікує, що виторг компанії у другому кварталі цього року складе близько 28 млрд дол, перевищивши прогноз аналітиків на рівні 26,8 млрд дол.