США наложили санкции на Boeing за разглашение данных о расследовании крушения 737 Max 9

Американские следователи наложили санкции на компанию Boeing за предоставление информации о федеральном расследовании взрыва дверной заглушки, что привело к образованию огромной дыры в самолете Boeing 737 Max 9 компании Alaska Airlines в январе.

Об этом пишет AP.

Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) заявил в четверг, что Boeing "грубо нарушил" правила расследования агентства, а также подписанное соглашение, предоставив непубличную информацию о расследовании СМИ и спекулируя на возможных причинах взрыва дверной заглушки пассажирского самолета Boeing 5 января в Портленде.

Во время инцидента с самолета Alaska Airlines Max 9 оторвалась панель, которая закрывала место для дополнительной аварийной двери. Пилоты смогли безопасно приземлить самолет, и никто не пострадал, напоминает агентство.

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Регулятор заявил, что во вторник во время брифинга для СМИ руководитель Boeing предоставил непубличную информацию о расследовании инцидента с самолетом Alaska Airlines, которую агентство не проверило и не давало разрешения на ее обнародование.

"Мы приносим извинения NTSB и готовы ответить на любые вопросы, поскольку агентство продолжает свое расследование", - говорится в заявлении компании.

Boeing больше не будет иметь доступа к информации о расследовании. Хотя реглятор мог лишить компанию статуса стороны расследования, но не сделал этого из-за показаний, которые могут предоставить сотрудники компании. Ведомство не может оштрафовать Boeing, поскольку не имеет таких полномочий.

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Регулятор вызовет Boeing на следственные слушания 6 и 7 августа, но Boeing, в отличие от других сторон, не сможет задавать вопросы другим участникам.

В мае Министерство юстиции США сообщило федеральному судье, что Boeing нарушил мировое соглашение, которое позволило компании избежать уголовного преследования после двух смертельных авиакатастроф с участием ее самолетов 737 Max.

После того, как самолеты Max разбились в 2018 году в Индонезии и в 2019 году в Эфиопии, в результате чего погибли 346 человек, FAA и другие регуляторные органы запретили эксплуатацию самолетов по всему миру более чем на полтора года.

Теперь Министерство юстиции должно решить, выдвигать ли обвинения против Boeing. Прокуроры сообщат суду не позднее 7 июля, как они планируют действовать дальше.

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Напомним:

Руководителям компании Boeing вряд ли будут предъявлены уголовные обвинения в связи со смертельными авиакатастрофами в 2018 и 2019 годах, в которых погибли 346 человек, поскольку срок давности, скорее всего, истек.

В мае Минюст США заявил, что компания Boeing нарушила свои обязательства по соглашению 2021 года, которое защищало авиастроителя от уголовного преследования за смертельные катастрофы 737 MAX в 2018 и 2019 годах, в которых погибли 346 человек.

Авиаконцерн Boeing сообщил о первом квартальном падении доходов за последние семь кварталов. Однако авиастроитель превзошел ожидания Уолл-стрит, которые были снижены после аварии в январе, которая заставила его замедлить производство своих самых продаваемых самолетов.