В "Укрэнерго" раскрыли настоящие зарплаты топ-чиновников компании
Зарплаты членов правления "Укрэнерго" составляет около 250-300 тысяч гривен в месяц, председателя правления - Владимира Кудрицкого - примерно 420 тысяч.
Об этом сообщил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в интервью hromadske.
По его словам, ни о каких 2 миллионах гривен в месяц, о которых писали ранее в медиа, речь не идет и никогда не шла.
"Мою зарплату мне установил Наблюдательный совет в 2020 году при назначении на должность. Я зарабатываю примерно 420 тысяч гривен в месяц после уплаты налогов", - рассказал Кудрицкий.
Он подчеркнул, что его зарплата не менялась с 2020 года, а оплата труда персонала "Укрэнерго" за этот период выросла в среднем на 70%.
Напомним:
Зима для энергосистемы Украины будет непростой и энергетики рассматривают несколько сценариев ее прохождения.
Если бы Украине удалось вернуть ЗАЭС в энергосистему, то ограничения практически не понадобились бы, но без станции две зимы у украинцев гарантированно будут действовать графики света.
Зимой дефицит электроэнергии составит до 35%, в результате чего украинцы могут получать пять-шесть часов света в день.
До зимы в Украине можно восстановить 200-250 МВт генерации (или 7,1%) из необходимой потребности в 3,5 ГВт. Такие темпы создания новых генерирующих мощностей можно назвать "стахановскими".
Достаточно реально, что зимой украинцы могут получать пять-шесть часов света в день, но все будет зависеть от обстоятельств.
Экономическая правда.