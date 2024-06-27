В "Укрэнерго" раскрыли настоящие зарплаты топ-чиновников компании

Зарплаты членов правления "Укрэнерго" составляет около 250-300 тысяч гривен в месяц, председателя правления - Владимира Кудрицкого - примерно 420 тысяч.

Об этом сообщил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в интервью hromadske.

По его словам, ни о каких 2 миллионах гривен в месяц, о которых писали ранее в медиа, речь не идет и никогда не шла.

"Мою зарплату мне установил Наблюдательный совет в 2020 году при назначении на должность. Я зарабатываю примерно 420 тысяч гривен в месяц после уплаты налогов", - рассказал Кудрицкий.

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Он подчеркнул, что его зарплата не менялась с 2020 года, а оплата труда персонала "Укрэнерго" за этот период выросла в среднем на 70%.

Напомним:

Зима для энергосистемы Украины будет непростой и энергетики рассматривают несколько сценариев ее прохождения.

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Если бы Украине удалось вернуть ЗАЭС в энергосистему, то ограничения практически не понадобились бы, но без станции две зимы у украинцев гарантированно будут действовать графики света.

Зимой дефицит электроэнергии составит до 35%, в результате чего украинцы могут получать пять-шесть часов света в день.

До зимы в Украине можно восстановить 200-250 МВт генерации (или 7,1%) из необходимой потребности в 3,5 ГВт. Такие темпы создания новых генерирующих мощностей можно назвать "стахановскими".

Достаточно реально, что зимой украинцы могут получать пять-шесть часов света в день, но все будет зависеть от обстоятельств.

Экономическая правда.