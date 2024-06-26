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В четверг графики отключения света будут действовать в течение суток

Среда, 26 июня 2024, 17:22 - Артур Крыжный

В четверг 27 июня графики почасовых отключений электроэнергии будут применять в течение всех суток с 00:00 до 24:00.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

"27 июня: по указанию Укрэнерго графики отключений завтра будут применяться в течение всех суток", - говорится в сообщении.

В случае изменений энергетики оперативно проинформируют об этом.

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Напомним:

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Если бы Украине удалось вернуть ЗАЭС в энергосистему, то ограничения практически не понадобились бы, но без станции две зимы у украинцев гарантированно будут действовать графики света.

Зимой дефицит электроэнергии составит до 35%, в результате чего украинцы могут получать пять-шесть часов света в день.

До зимы в Украине можно восстановить 200-250 МВт генерации (или 7,1%) из необходимой потребности в 3,5 ГВт. Такие темпы создания новых генерирующих мощностей можно назвать "стахановскими".

Достаточно реально, что зимой украинцы могут получать пять-шесть часов света в день, но все будет зависеть от обстоятельств.

Экономическая правда.

электроэнергия энергетика Украина
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