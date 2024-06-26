Японская валюта упала до самого низкого уровня за почти 40 лет

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Йена упала до самого низкого уровня с 1986 года относительно доллара, сохраняя бдительность валютных рынков относительно любых признаков вмешательства со стороны японских властей, чтобы повысить курс валюты.

Об этом сообщает Reuters.

Сегодня, 26 июня, американский доллар торговался на уровне 160,39 иен. Такой курс в последний раз был зафиксирован в декабре 1986 года, поскольку разрыв в процентных ставках между двумя странами продолжал давить на японскую валюту.

Аналитики говорят, что трейдеры испытывают решимость Министерства финансов и центрального банка Японии, которые потратили 62 миллиарда долларов в конце апреля и в начале мая, чтобы поддержать валюту после падения.

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Отмечается, что здесь играют значительную роль так называемые стратегии керри-трейда, когда инвесторы занимают в низкодоходных валютах, чтобы инвестировать в высокодоходные.

Несмотря на то, что в этом году Япония повысила процентные ставки от нуля до 0,1%, ставки в США держатся на уровне от 5,25% до 5,5%. Это означает, что инвесторы стекаются к более высокой доходности долларовых активов, повышая курс валюты к иене.

Существует вероятность дальнейшего повышения ставок от Банка Японии в конце июля, что может помочь поддержать курс иены к далару.

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Но любой длительный ее рост, вероятно, потребует снижения процентной ставки Федеральной резервной системы США.

Напомним:

За последнее десятилетие расходы иностранных посетителей Японии выросли в пять раз и стали второй по величине категорией экспорта Японии, обогнав электронику и сталь.

С 24 июня Япония ослабляет визовые требования для граждан Украины.

Министерство экономики совместно с Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию (UNIDO) объявили о старте грантового проекта на 188 млн долл по трансферу японских технологий в Украину, который финансируется Японией.