Туризм стає другим найбільшим експортом Японії після авто

За останнє десятиліття витрати іноземних відвідувачів Японії зросли в п’ять разів і стали другою за величиною категорією експорту Японії, обігнавши електроніку та сталь.

Про це повідомляє Nikkei Asia.

Зазначається, що прямі покупки на внутрішньому ринку Японії туристами-нерезидентами склали 7,2 трлн єн (45,1 млрд дол) за перший квартал 2024 року.

Річний показник доходів від експорту туризму досяг 4,6 трильйона єн (0,3 трлн дол) за квартал, що закінчився в грудні 2019 року, перш ніж знизитися через пандемію COVID-19.

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Назад до такого рівня експорту вдалося піднятися у квітні-червні 2023 року і з того часу він продовжує зростати.

Іноземний туризм відіграє все більшу роль в економіці Японії. Хоча цифра в 7,2 трлн єн становить менше половини від 17,3 трлн єн (1,08 трлн дол) в експорту автомобілів, які Японія відправила за кордон у 2023 році.

Та все ж експорт туризму суттєво випереджає електронні компоненти, включаючи напівпровідники та сталь, які того року займали 2 і 3 місця в експорті.

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Повідомляється, що витрати відвідувачів всередині країни зросли трохи більше ніж на 60% за п’ять років, тоді як річний експорт автомобілів і сталі зріс приблизно на 45% з 2019 по 2023 рік, а електронні компоненти зросли менше ніж на 40% за цей період.

В повідомленні додають, що експорту товарів стало важче зростати навіть на тлі слабкої єни через те, що компанії перенесли вітчизняні виробничі потужності за кордон у 2010-х роках.

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