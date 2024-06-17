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Японія надасть 188 мільйонів доларів бізнесу України: профінансує передачу технологій

Понеділок, 17 червня 2024, 18:25 - Економічна правда

Міністерство економіки разом з Організацією Об'єднаних Націй з промислового розвитку (UNIDO) оголосили про старт грантового проєкту на 188 млн дол з трансферу японських технологій в Україну, який фінансується Японією.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Цей проєкт відкриває можливості для бізнесу отримати грант сумою до 10 млн дол, а загальний бюджет проєкту складає 188 млн дол.

Зазначається, що основною метою проєкту є підтримка відновлення зеленої промисловості та забезпечення довгострокового сталого розвитку України. 

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Окрім цього він має на меті соціально-економічний вплив і підтримку людей, які постраждали від війни.

План проєкту містить передачу технологій, нарощування потенціалу та спільне створення підприємств у ключових галузях промисловості з високою доданою вартістю.

Сектори, які будуть підтримані в рамках проєкту:

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  • Agro-tech, ланцюги створення доданої вартості та управління водними ресурсами;
  • Виробництво з біомаси та невикористаних продуктів та розвиток циркулярної економіки;
  • Цифрова трансформація, активне використання інформаційних технологій, аналітики даних та штучного інтелекту;
  • Сталі енергетичні системи, енергозбереження, промислова декарбонізація, управління енергетичною інфраструктурою і пом'якшення та адаптація до кліматичних ризиків;
  • Зелений водень/аміак;
  • Підвищення продуктивності малих та середніх підприємств та tech-рішення в сфері smart-логістики;
  • Med-tech, телемедицина та медичні послуги.

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