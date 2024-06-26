Туризм становится вторым крупнейшим экспортом Японии после авто

За последнее десятилетие расходы иностранных посетителей Японии выросли в пять раз и стали второй по величине категорией экспорта Японии, обогнав электронику и сталь.

Об этом сообщает Nikkei Asia.

Отмечается, что прямые покупки на внутреннем рынке Японии туристами-нерезидентами составили 7,2 трлн иен (45,1 млрд долл) за первый квартал 2024 года.

Годовой показатель доходов от экспорта туризма достиг 4,6 триллиона иен (0,3 трлн долл) за квартал, закончившийся в декабре 2019 года, прежде чем снизиться из-за пандемии COVID-19.

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Назад к такому уровню экспорта удалось подняться в апреле-июне 2023 года и с тех пор он продолжает расти.

Иностранный туризм играет все большую роль в экономике Японии. Хотя цифра в 7,2 трлн иен составляет менее половины от 17,3 трлн иен (1,08 трлн долл) в экспорте автомобилей, которые Япония отправила за границу в 2023 году.

И все же экспорт туризма существенно опережает электронные компоненты, включая полупроводники и сталь, которые в том году занимали 2 и 3 места в экспорте.

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Сообщается, что расходы посетителей внутри страны выросли чуть более чем на 60% за пять лет, тогда как годовой экспорт автомобилей и стали вырос примерно на 45% с 2019 по 2023 год, а электронные компоненты выросли менее чем на 40% за этот период.

В сообщении добавляют, что экспорту товаров стало труднее расти даже на фоне слабой иены из-за того, что компании перенесли отечественные производственные мощности за границу в 2010-х годах.

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