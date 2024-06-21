Японія ввела санкції проти китайських компаній за допомогу Росії у війні проти України

Японія запровадила торговельні обмеження проти китайських компаній в рамках нового раунду санкцій проти осіб і груп, які підтримують війну Росії проти України.

Про це пише Reuters.

Також нові санкції спрямовані проти фірм з Індії, Казахстану та Узбекистану. Це перший випадок, коли Токіо запровадив санкції проти китайських компаній у зв'язку з війною в Україні, зазначає Міністерство закордонних справ Японії.

Під санкції потрапили гонконгська компанія Asia Pacific Links, яка постачала мікрочипи для російських безпілотників, і китайська Yilufa Electronics Limited.

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Санкції, які відповідають попереднім заходам, запровадженим іншими країнами, включно зі Сполученими Штатами, забороняють японським компаніям експортувати до зазначених фірм.

Раніше американські чиновники заявляли що Китай підтримує військові зусилля Росії в Україні, надаючи безпілотники і ракетні технології для найбільшого з радянських часів нарощування військового потенціалу Москви.

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Сполучені Штати різко розширили санкції проти Росії, в тому числі проти китайських компаній, які продають Росії напівпровідники.