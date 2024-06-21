Японія ввела санкції проти китайських компаній за допомогу Росії у війні проти України
Японія запровадила торговельні обмеження проти китайських компаній в рамках нового раунду санкцій проти осіб і груп, які підтримують війну Росії проти України.
Про це пише Reuters.
Також нові санкції спрямовані проти фірм з Індії, Казахстану та Узбекистану. Це перший випадок, коли Токіо запровадив санкції проти китайських компаній у зв'язку з війною в Україні, зазначає Міністерство закордонних справ Японії.
Під санкції потрапили гонконгська компанія Asia Pacific Links, яка постачала мікрочипи для російських безпілотників, і китайська Yilufa Electronics Limited.
Санкції, які відповідають попереднім заходам, запровадженим іншими країнами, включно зі Сполученими Штатами, забороняють японським компаніям експортувати до зазначених фірм.
Раніше американські чиновники заявляли що Китай підтримує військові зусилля Росії в Україні, надаючи безпілотники і ракетні технології для найбільшого з радянських часів нарощування військового потенціалу Москви.
Нагадаємо:
Сполучені Штати різко розширили санкції проти Росії, в тому числі проти китайських компаній, які продають Росії напівпровідники.