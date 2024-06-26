Украина потратила более 2 миллиардов долларов на импорт автотранспорта

С января по апрель 2024 года в Украину было импортировано 133 тысячи автотранспортных средств (новых и подержанных) стоимостью 2,1 миллиарда долларов.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Наибольшая доля в этом импорте принадлежит легковым автомобилям, которых было ввезено 118100 ед. на сумму более $1,5 млрд.

На втором месте грузовые авто - 15181 ед. ($460,3 млн).

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Автотранспортных средств специального назначения (автокраны, автобетономешалки, эвакуаторы и т.п.) ввезено 325 ед. на $53 млн.

Импорт автобусов, за тот же период, составил - 302 ед. ($14,6 млн).

Напомним:

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Количество регистраций в связи с выбраковкой авто выросло в 3,5 раза: с 1690 в январе до 5877 в мае.

В мае автопарк Украины пополнили 5,8 тыс. авто с дизельными двигателями, что на 14% меньше, чем в прошлом году.

В течение прошлого месяца в Украине было зарегистрировано более 3,8 тыс. подержанных легковушек из США. По сравнению с маем 2023 года спрос на "американцев" с пробегом увеличился почти в два с половиной раза.

Экономическая правда.