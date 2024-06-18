Попит на американські вживані авто збільшився у 2,5 рази: що обирають українці

Впродовж минулого місяця в Україні було зареєстровано понад 3,8 тис. вживаних легковиків із США. У порівнянні з травнем 2023 року попит на "американців" з пробігом збільшився майже у два з половиною рази.

Про це повідомляє Укравтопром.

Зазначається, що кожен п’ятий вживаний легковик, що у травні перейшов на українські номери був з США.

Найбільша частка з цієї кількості (46%) - машини з бензиновими двигунами. Більше третини (34%) - електромобілі. Гібридним та авто з ГБО належить по 7%. Решту цього сегменту авторинку охопили дизельні авто.

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В ТОП-5 вживаних авто, виготовлених в США потрапили:

TESLA Model 3 - 396 од.;

TESLA Model Y - 311 од.;

FORD Escape - 279 од.;

JEEP Cherokee - 233 од.;

VOLKSWAGEN Passat - 224 од.

Середній вік "американців" з пробігом, що поповнили український автопарк у минулому місяці – 5,9 року.

Економічна правда.

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