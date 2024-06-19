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Українці за місяць придбали 6 тисяч авто з дизельними двигунами: що обирали

Середа, 19 червня 2024, 09:54 - Артур Крижний

У травні автопарк України поповнили 5,8 тис. авто з дизельними двигунами, що на 14% менше, ніж торік.

Про це повідомляє Укравтопром.

З них: 1,3 тисячі одиниць нових (+8%) та 4,5 тисячи одиниць вживаних, ввезених з-за кордону (-19%).

Отже, на ринку нових легковиків дизельні авто охопили 23% продажів, як і у травні 2023 року. Серед ввезених вживаних авто частка дизельних машин також становила 23%, але це на 13 відсоткових пунктів менше, ніж торік.

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До ТОП-5 моделей нових дизельних легковиків потрапили:

  • RENAULT Duster - 306 од.;
  • MITSUBISHI L200 - 152 од.;
  • VOLKSWAGEN Touareg - 98 од.;
  • BMW X5 - 69 од.;
  • BMW X3 - 65 од.

ТОП-5 імпортованих вживаних дизельних авто:

  • RENAULT Megane - 433 од.;
  • VOLKSWAGEN Passat - 316 од.;
  • SKODA Octavia - 316 од.;
  • NISSAN Qashqai - 219 од.;
  • VOLKSWAGEN Golf - 168 од.

Економічна правда.

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