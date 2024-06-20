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Українці масово позбуваються старих авто: запити на вибракування зросли втричі

Четвер, 20 червня 2024, 11:20 - Артур Крижний

Кількість реєстрацій у зв'язку з вибракування авто зросла у 3,5 раза: з 1690 у січні до 5877 у травні.

Про це повідомляє пресслужба "Укравтопром".

"Останнім часом в Україні суттєво зросла кількість запитів на вибракування непридатних для використання автотранспортних засобів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у січні 2024 року було вибракувано 1690 транспортних засобів, а вже у в травні — 5877 од. Так, кількість реєстраційних дій у зв’язку вибракуванням виросла в 3,5 раза.

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Всього з початку року українці вибракували понад 17 тисяч одиниць автотранспорту.

Нагадаємо:

У травні автопарк України поповнили 5,8 тис. авто з дизельними двигунами, що на 14% менше, ніж торік.

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Економічна правда.

авто автомобілі Україна
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