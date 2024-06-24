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Boeing должен понести уголовную ответственность - американские прокуроры

Понедельник, 24 июня 2024, 14:34 - Экономическая правда
 
Getty images

Министерство юстиции США заявило, что авиастроитель нарушил соглашение, связанное с двумя смертельными авиакатастрофами самолета модели 737 Max

Об этом сообщает The Guardian

Сообщается, что компания Boeing столкнулась с потенциальной перспективой уголовного преследования.

Руководство Минюста имеет время до 7 июля, чтобы решить, намерено ли оно выдвигать уголовные обвинения против Boeing. 

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В сообщении отмечают, что прокуроры, которые ведут это дело, порекомендовали выдвинуть уголовные обвинения.

Минюст заявил, что компания Boeing нарушила условия соглашения 2021 года, согласно которому компания согласилась выплатить 2,5 миллиарда долларов в виде штрафов и компенсации клиентам авиакомпаний и семьям тех, кто погиб в двух смертельных катастрофах. 

Boeing не смог обеспечить выполнение программы соответствия и этики для предотвращения нарушений законов США о мошенничестве.

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Новые уголовные обвинения будут последней серией обвинений в двух авариях.

Всего 346 пассажиров погибли в результате катастроф Boeing 737 Max рейсов индонезийских Lion Air и Ethiopian Airlines в конце 2018 и в начале 2019 года.

Аварии были вызваны новой конструкцией, которая без ведома пилотов опустила нос самолетов, чтобы компенсировать смещение больших двигателей вперед.

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Напомним:

Руководителям компании Boeing вряд ли будут предъявлены уголовные обвинения в связи со смертельными авиакатастрофами в 2018 и 2019 годах, в которых погибли 346 человек, поскольку срок давности, скорее всего, истек.

В мае Минюст США заявил, что компания Boeing нарушила свои обязательства по соглашению 2021 года, которое защищало авиастроителя от уголовного преследования за смертельные катастрофы 737 MAX в 2018 и 2019 годах, в которых погибли 346 человек.

Авиаконцерн Boeing сообщил о первом квартальном падении доходов за последние семь кварталов. Однако авиастроитель превзошел ожидания Уолл-стрит, которые были снижены после аварии в январе, которая заставила его замедлить производство своих самых продаваемых самолетов.

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