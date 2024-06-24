Украина на следующей неделе получит 1,4 миллиардов евро от доходов с росактивов

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Сегодня на встрече министров иностранных дел ЕС примут решение о предоставлении доходов от замороженных российских активов для поддержки Украины.

Об этом сообщает Укринформ.

Министры иностранных дел стран ЕС должны принять окончательное решение по использованию доходов от замороженных российских активов для военной поддержки Украины.

Сообщается, что сегодня также будет рассмотрен вопрос об избежании блокирования такого решения со стороны одной из стран-членов ЕС.

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"Мы все еще имеем шесть правовых решений, которые не могут быть имплементированы, потому что одна из стран-членов отказывается от них. Мы должны избежать такой ситуации вокруг поступлений от российских активов", - заявил высокий представитель ЕС, Жозеп Боррель.

В сообщении отмечается, что первый транш этих денег суммой 1,4 млрд евро, за которые будет закуплено оружие для Украины, поступит уже на следующей неделе, а второй будет осуществлен несколько позже.

Обновлено: В первоначальной версии новости говорилось, что на следующей неделе Украина получит 2,5 млрд евро из доходов от замороженных активов России. Исправлен заголовок и последний абзац новости в связи с уточнением цитаты главы дипломатии ЕС, которую предоставила внешнеполитическая служба Евросоюза. Реклама:

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Напомним:

Страны "Группы семи" создадут фонд для поддержки Украины, используя доходы от замороженных российских активов.

Президент Эстонии Алар Карис провозгласил принятый парламентом в середине мая закон, который позволяет использовать замороженные в рамках санкций российские активы для компенсации Украине ущерба, нанесенного войной.