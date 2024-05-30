В Естонії підписали закон, який дозволить використовувати росактиви для допомоги Україні

Президент Естонії Алар Каріс проголосив ухвалений парламентом у середині травня закон, який дає змогу використовувати заморожені в межах санкцій російські активи для компенсації Україні шкоди, завданої війною.

Про це повідомляє видання ERR.

За словами Каріса, згідно із законом, може бути конфісковане і використане для відшкодування збитків тільки майно тих, "чий зв'язок із вчиненням або сприянням протиправному діянню встановлений і достатньо доведений".

"Отже, той факт, що чиїсь активи було заморожено через міжнародні санкції, не є достатньою підставою для відчуження майна", - сказав Алар Каріс.

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Президент Естонії додав, що ухвалений закон необхідно тлумачити так, що передача майна стосується тих, хто брав активну участь у скоєнні військової агресії або порушенні норм ведення війни.

Алар Каріс визнав, що конфіскація майна у зв'язку з участю у військовій агресії може викликати непрояснені юридичні питання.

"Незалежно від того, що можна думати про обране в Естонії рішення, немає сумнівів у тому, що ми маємо знайти ефективні способи гарантувати право жертв агресії на отримання компенсації від винних у завданні шкоди", - підсумував президент.

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Закон, за ухвалення якого 15 травня проголосували 65 депутатів Рійгікогу (парламенту Естонії - ЕП), дає змогу використовувати заморожене на підставі санкцій майно людей і підприємств, які сприяли протиправній діяльності Росії, як передоплату за шкоду, яку Росія має відшкодувати Україні.

Економічна правда.