Китай и ЕС начнут переговоры по новым пошлинам на электромобили

Getty Images

Китай и Европейский Союз договорились о начале переговоров о запланированном введении новых пошлин на электромобили китайского производства, импортируемые на европейский рынок.

Об этом заявили чиновники ЕС и Китая, передает Reuters.

Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис проинформировал его о том, что состоятся конкретные переговоры с Китаем по тарифам.

Это произошло после того, как Министерство торговли Китая заявило, что его глава Ван Вентао и Домбровскис договорились о начале консультаций по поводу антисубсидийного расследования ЕС в отношении китайских электромобилей.

Реклама:

Хабек заявил, что есть время для диалога между ЕС и Китаем по тарифным вопросам до того, как пошлины начнут действовать в ноябре. Он также отметил, что верит в открытые рынки, но они требуют равных правил игры.

Кроме этого, министр экономики Германии отметил, что еще одним фактором ухудшения экономических отношений стран является обход Китаем санкций ЕС против России.

"Обход санкций, наложенных на Россию, является неприемлемым, произведенные в Европе, не должны попадать на поле боя через другие страны", - отметил министр.

Реклама:

Читайте также: Китайские электромобили завоевывают ЕС. Как европейцы отвечают?

Напомним:

Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что предложенные Европейским Союзом тарифы на китайские электромобили не являются "наказанием".

Экономическая правда