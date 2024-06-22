Міністр економіки Німеччини закликав Китай не обходити санкції ЄС проти Росії

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Віцеканцлер Німеччини Роберт Хабек, який також є міністром економіки країни закликав Китай припинити перенаправлення експорту європейських товарів до Росії, які можуть бути використані у війні проти України.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Якщо продукти, які використовуються у військовому комплексі, більше не будуть імпортуватися з Китаю, це також допоможе економічним відносинам між нашими двома країнами", - зазначив міністр.

Хабек додав, що торгівля Китаю з Росією минулого року зросла більш ніж на 40%, і що лише трохи більше половини цього зростання припадає на енергоносії, а решту становлять так звані товари подвійного призначення.

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За словами віцеканцлера, він порушив це питання на переговорах з китайськими урядовцями після того, як вони поскаржилися на те, що Німеччина ускладнює китайські інвестиції в технологічний сектор, а також запроваджує жорсткіший контроль за експортом критично важливих товарів, таких як товари подвійного призначення.

Нагадаємо:

Міністр економіки Німеччини Роберт Хабек заявив, що запропоновані Європейським Союзом тарифи на китайські електромобілі не є "покаранням".

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Економічна правда