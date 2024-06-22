Министр экономики Германии не считает новые пошлины ЕС на китайские электромобили наказанием
Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что предложенные Европейским Союзом тарифы на китайские электромобили не являются "наказанием".
Об этом он заявил китайским чиновникам в Пекине, передает Reuters.
В пятницу, накануне приезда Хабека, Китай предупредил, что эскалация противоречий с ЕС по электромобилям может спровоцировать торговую войну.
Как сообщают, поездка министра экономики Германии в Китай является первым визитом высокопоставленного европейского чиновника после того, как Брюссель предложил высокие пошлины на импорт электромобилей китайского производства для борьбы с тем, что ЕС считает чрезмерными субсидиями.
"Важно понимать, что это не карательные тарифы. Такие страны, как США, Бразилия и Турция, использовали карательные тарифы, но не ЕС, сказал министр экономики. Европа делает вещи по-другому", - сказал Хабек на первом пленарном заседании диалога по вопросам климата и трансформации.
Он также отметил, что в течение девяти месяцев Европейская комиссия очень подробно изучала вопрос о том, получали ли китайские компании несправедливую выгоду от государственных субсидий.
По его словам, меры ЕС имеют целью компенсировать преимущества, предоставленные китайским компаниям Пекином. То есть предложенные пошлины на электромобили имеют целью выровнять условия игры с Китаем.
Хабек также поговорил с министром торговли Китая Ван Вентао, который сообщил, что обсудит тарифы с комиссаром ЕС Валдисом Домбровскисом в субботу вечером посредством видеоконференции.
Читайте также: Китайские электромобили завоевывают ЕС. Как европейцы отвечают?
Напомним:
Пекин предупредил, что эскалация противоречий с ЕС по импорту китайских электромобилей может спровоцировать торговую войну.
Правительство премьер-министра Канады Джастина Трюдо готовит потенциальные новые тарифы на электромобили китайского производства, чтобы согласовать действия Канады с действиями США и Европейского Союза.
Китайские автопроизводители призвали правительство ответить на решение ЕС ограничить экспорт китайских электромобилей путем повышения тарифов на импорт европейских автомобилей с бензиновым двигателем.
Со следующего месяца Европейский Союз введет дополнительные пошлины на электромобили из Китая на уровне 38,1%, что приведет к эскалации глобальной торговой войны и увеличению стоимости продажи автомобилей в Европе для компаний от китайской BYD Co. до Tesla Inc.
Экономическая правда