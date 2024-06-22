Министр экономики Германии не считает новые пошлины ЕС на китайские электромобили наказанием

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Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что предложенные Европейским Союзом тарифы на китайские электромобили не являются "наказанием".

Об этом он заявил китайским чиновникам в Пекине, передает Reuters.

В пятницу, накануне приезда Хабека, Китай предупредил, что эскалация противоречий с ЕС по электромобилям может спровоцировать торговую войну.

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Как сообщают, поездка министра экономики Германии в Китай является первым визитом высокопоставленного европейского чиновника после того, как Брюссель предложил высокие пошлины на импорт электромобилей китайского производства для борьбы с тем, что ЕС считает чрезмерными субсидиями.

"Важно понимать, что это не карательные тарифы. Такие страны, как США, Бразилия и Турция, использовали карательные тарифы, но не ЕС, сказал министр экономики. Европа делает вещи по-другому", - сказал Хабек на первом пленарном заседании диалога по вопросам климата и трансформации.

Он также отметил, что в течение девяти месяцев Европейская комиссия очень подробно изучала вопрос о том, получали ли китайские компании несправедливую выгоду от государственных субсидий.

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По его словам, меры ЕС имеют целью компенсировать преимущества, предоставленные китайским компаниям Пекином. То есть предложенные пошлины на электромобили имеют целью выровнять условия игры с Китаем.

Хабек также поговорил с министром торговли Китая Ван Вентао, который сообщил, что обсудит тарифы с комиссаром ЕС Валдисом Домбровскисом в субботу вечером посредством видеоконференции.

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Напомним:

Пекин предупредил, что эскалация противоречий с ЕС по импорту китайских электромобилей может спровоцировать торговую войну.

Правительство премьер-министра Канады Джастина Трюдо готовит потенциальные новые тарифы на электромобили китайского производства, чтобы согласовать действия Канады с действиями США и Европейского Союза.

Китайские автопроизводители призвали правительство ответить на решение ЕС ограничить экспорт китайских электромобилей путем повышения тарифов на импорт европейских автомобилей с бензиновым двигателем.

Со следующего месяца Европейский Союз введет дополнительные пошлины на электромобили из Китая на уровне 38,1%, что приведет к эскалации глобальной торговой войны и увеличению стоимости продажи автомобилей в Европе для компаний от китайской BYD Co. до Tesla Inc.

Экономическая правда