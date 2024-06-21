Прямые иностранные инвестиции в Китай падают 12 месяцев подряд

Показатель прямых иностранных инвестиций в Китае снижается 12-й месяц подряд и в мае составил 56,8 миллиарда долларов.

Об этом сообщает Bloomberg.

Падение оказалось хуже, чем 27,9% в апреле, и продолжило серию уменьшения, начавшуюся в июне 2023 года.

За первые пять месяцев 2024 года входящие прямые иностранные инвестиции в Китай упали на 28,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 56,8 миллиарда долларов.

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Министерство торговли заявило, что прямые иностранные инвестиции упали в январе-мае преимущественно из-за высокой базы сравнения.

Также власти активизировали усилия по привлечению иностранных инвестиций с начала 2024 года.

Руководство Китая стремится повысить доверие иностранных инвесторов к стране после исторического спада зарубежных потоков на фоне беспокойства относительно ухудшения перспектив роста.

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Напомним:

Экспорт крупнейшей экономики ЕС, Германии в Китай в мае упал на 14 % до 7,5 млрд евро по сравнению с годом ранее.

Китайские автопроизводители призвали правительство ответить на решение ЕС ограничить экспорт китайских электромобилей путем повышения тарифов на импорт европейских автомобилей с бензиновым двигателем.

Правительство премьер-министра Канады Джастина Трюдо готовит потенциальные новые тарифы на электромобили китайского производства, чтобы согласовать действия Канады с действиями США и Европейского Союза.