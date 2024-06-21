Експорт Німеччини до Китаю впав на 14% на фоні торговельної напруги
Експорт найбільшої економіки ЄС, Німеччини до Китаю в травні впав на 14 % до 7,5 млрд євро порівняно з роком раніше.
Про це повідомляє Financial Times.
Німецький експорт до Китаю в травні зазнав одного з найбільших падінь, оскільки ескалація напруженості загрожувала підвищенням тарифів на ключові поставки.
В повідомленні підкреслюють, що китайський ринок, що колись був основним джерелом зростання для німецької економіки, став джерелом її вразливості.
Про зниження було оголошено в той час, коли міністр економіки Німеччини Роберт Хабек вирушив у триденний візит до Китаю, намагаючись залагодити торговельну суперечку між Пекіном і Європою.
Зазначається, що чиновники в Берліні побоюються, що величезна німецька автомобільна промисловість вразлива до будь-яких заходів у відповідь з боку Пекіна, адже вона сильно залежить від китайського ринку.
За перші п'ять місяців цього року загальний обсяг німецького експорту до Китаю впав лише незначно — до 40,3 млрд євро порівняно з 40,7 млрд євро минулого року. Але тогорічні показники були більш ніж на 10 відсотків нижчими за рівень 2022 року.
Водночас повідомляється, що зниження німецького експорту до Китаю більш ніж компенсувало зростання на 4,1% поставок до США.
Існує низка потенційних пояснень такого падіння зниження, включаючи слабкий попит у Китаї та затори в німецьких портах.
Нагадаємо:
Китайські автовиробники закликали уряд відповісти на рішення ЄС обмежити експорт китайських електромобілів шляхом підвищення тарифів на імпорт європейських автомобілів з бензиновим двигуном.
З наступного місяця Європейський Союз запровадить додаткові мита на електромобілі з Китаю на рівні 38,1%, що призведе до ескалації глобальної торговельної війни та збільшення вартості продажу автомобілів в Європі для компаній від китайської BYD Co. до Tesla Inc.