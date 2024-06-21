Експорт Німеччини до Китаю впав на 14% на фоні торговельної напруги

Експорт найбільшої економіки ЄС, Німеччини до Китаю в травні впав на 14 % до 7,5 млрд євро порівняно з роком раніше.

Про це повідомляє Financial Times.

Німецький експорт до Китаю в травні зазнав одного з найбільших падінь, оскільки ескалація напруженості загрожувала підвищенням тарифів на ключові поставки.

В повідомленні підкреслюють, що китайський ринок, що колись був основним джерелом зростання для німецької економіки, став джерелом її вразливості.

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Про зниження було оголошено в той час, коли міністр економіки Німеччини Роберт Хабек вирушив у триденний візит до Китаю, намагаючись залагодити торговельну суперечку між Пекіном і Європою.

Зазначається, що чиновники в Берліні побоюються, що величезна німецька автомобільна промисловість вразлива до будь-яких заходів у відповідь з боку Пекіна, адже вона сильно залежить від китайського ринку.

За перші п'ять місяців цього року загальний обсяг німецького експорту до Китаю впав лише незначно — до 40,3 млрд євро порівняно з 40,7 млрд євро минулого року. Але тогорічні показники були більш ніж на 10 відсотків нижчими за рівень 2022 року.

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Водночас повідомляється, що зниження німецького експорту до Китаю більш ніж компенсувало зростання на 4,1% поставок до США.

Існує низка потенційних пояснень такого падіння зниження, включаючи слабкий попит у Китаї та затори в німецьких портах.

Нагадаємо:

Китайські автовиробники закликали уряд відповісти на рішення ЄС обмежити експорт китайських електромобілів шляхом підвищення тарифів на імпорт європейських автомобілів з бензиновим двигуном.

З наступного місяця Європейський Союз запровадить додаткові мита на електромобілі з Китаю на рівні 38,1%, що призведе до ескалації глобальної торговельної війни та збільшення вартості продажу автомобілів в Європі для компаній від китайської BYD Co. до Tesla Inc.