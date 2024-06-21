Мосбиржа объявила о принудительной конвертации долларов и евро в рубли

Московская биржа, которая попала под блокирующие санкции США, выполнит обязательства перед брокерами и их клиентами и вернет валютные остатки в рублях.

Об этом пишет The Moscow Times.

После внесения в SDN-лист 12 июня биржа лишена возможности оперировать долларами и евро, торги этими валютами с 13 июня были остановлены.

"Московская биржа нацелена на надлежащее выполнение обязательств перед всеми участниками торгов и их клиентами, несмотря на введение США ограничительных мер", - заявили в бирже.

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"Конвертация долларов США и евро в рубли и выполнение обязательств будет осуществлено до 28 июня 2024 года по центральному курсу, установленному на 13 июня 2024 года по итогам биржевых торгов 11 июня 2024 года", - сообщила биржа.

Напомним:

Накануне США существенно расширили санкционный список в отношении России, включив в него сотни новых позиций, в том числе Московскую биржу, которая в результате была вынуждена объявить о приостановке торгов долларом США и евро с 13 июня.

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Как следствие влияния санкций, наличный курс покупки доллара и евро в отделениях многих московских банков резко вырос. 12 июня по состоянию на 21:30 максимальное значение заявок на покупку первой валюты составляло 120 рублей за доллар, а второй – 125 рублей за евро.

В некоторых банках, в определенный момент, курс американского доллара доходил до 200 рублей.

Официальный курс доллара по данным Центрального Банка РФ составлял 89,02 рубля, а евро - 95,74 рубля.

Акции Московской биржи 13 июня открылись снижением до 15% на фоне введения санкций США.

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Экономическая правда