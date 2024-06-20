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В пятницу графики отключения света будут применять в течение всех суток

Четверг, 20 июня 2024, 17:41 - Артур Крыжный
 
Getty Images

В пятницу, 21 июня, стабилизационные отключения электроэнергии будут применять в течение всех суток.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

"21 июня по указанию Укрэнерго графики отключений завтра будут применяться в течение всех суток", - говорится в сообщении.

В случае изменений с ограничением электроснабжения энергетики сообщат дополнительно.

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Напомним:

В Украине во время последних атак 20 июня на 2-х энергообъектах ранены 7 работников.

Российские военные ночью 20 июня атаковали теплоэлектростанцию ДТЭК, в результате чего трое энергетиков получили ранения и серьезно повреждено оборудование станции.

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Ранее Укрэнерго сообщило, что ночью 20 июня в результате атаки россиян повреждения получили объекты гражданской энергетической инфраструктуры в четырех областях Украины: Винницкой, Днепропетровской, Донецкой и Киевской.

Экономическая правда.

энергетика электроэнергия Украина
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