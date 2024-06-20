В пятницу графики отключения света будут применять в течение всех суток
В пятницу, 21 июня, стабилизационные отключения электроэнергии будут применять в течение всех суток.
Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.
"21 июня по указанию Укрэнерго графики отключений завтра будут применяться в течение всех суток", - говорится в сообщении.
В случае изменений с ограничением электроснабжения энергетики сообщат дополнительно.
Напомним:
В Украине во время последних атак 20 июня на 2-х энергообъектах ранены 7 работников.
Российские военные ночью 20 июня атаковали теплоэлектростанцию ДТЭК, в результате чего трое энергетиков получили ранения и серьезно повреждено оборудование станции.
Ранее Укрэнерго сообщило, что ночью 20 июня в результате атаки россиян повреждения получили объекты гражданской энергетической инфраструктуры в четырех областях Украины: Винницкой, Днепропетровской, Донецкой и Киевской.
Экономическая правда.