Фонд госимущества выставил на продажу отель "Казацкий" в центре Киева за 155 миллионов

Фонд госимущества (ФГИУ) определил стартовую цену приватизации отеля "Казацкий" на Майдане Независимости в Киеве в 155,48 млн грн. Акцион запланирован на 18 июля.

Об этом сообщил глава ФГИУ Виталий Коваль.

"Казацкий" - это 3-х звездочный отель, расположенный на Майдане Независимости в самом сердце столицы. Имеет 8-м этажей, 126 действующих номеров, ресторан, кофейню, парковку, 5 залов для проведения конференций и банкетов", - отметил Коваль.

По его словам, онлайн-торги пройдут в системе "Прозорро.Продажи".

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Напомним:

В феврале сообщалось, что Кабмин забрал у Министерства обороны и передал в управление Фонда госимущества для приватизации трехзвездочный отель "Казацкий", который находится в центре Киева на Майдане Независимости.

В 2021 году отель получил менее 1 млн грн чистой прибыли, а в 2022 году получил более 8 млн грн убытка.

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Сообщалось, что Фонд государственного имущества планирует выставить на приватизацию отель "Украина" в Киеве.

Фонд государственного имущества оценил отель "Украина", который планируют выставить на приватизацию", в 1,039 миллиарда гривен.