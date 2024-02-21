ФГИУ оценил отель "Украина" на Майдане Независимости в более чем миллиард: когда планируется приватизация

ФГИУ

Фонд государственного имущества оценил отель "Украина", который планируют выставить на приватизацию, в 1,039 миллиарда гривень.

Об этом рассказал глава ФГИУ Виталий Коваль в интервью mind.ua.

"Мы уже завершили процедуру оценки отеля - это 1,039 млрд грн без НДС. Готовимся сейчас к аукциону, который планируем в конце лета - возможно, даже зайдем в III квартал", - отметил он.

Коваль отметил, что отель сейчас функционирует лучше, чем год назад: несколько больше наполняемость и доходы, в нем стали активно проходить конференции (не менее 15 мероприятий в месяц).

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"Мы хотим представить этот отель, как интересный объект, транснациональным сетям. Интерес со стороны рынка есть, в том числе со стороны иностранных операторов, которые уже запрашивают техническую информацию по нему. Более того, иностранцы рассматривают этот отель как перспективную "пятерку" (на сегодня он имеет 4 звезды)", - рассказал глава Фонда.

Напоминаем:

Сообщалось, что Фонд государственного имущества планирует выставить на приватизацию отель "Украина" в Киеве.

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