Госдума одобрила в первом чтении самое масштабное увеличение налогов в истории России

Госдума РФ одобрила в первом чтении пакет поправок, который вводит самое масштабное повышение налогов в истории России.

Об этом пишет The Moscow Times.

Отмечается, что проект вводит пятиступенчатую прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц. Ожидается, что его примут летом, а изменения вступят в силу с 1 января 2025 года.

"В результате реформы в ближайшие шесть лет у населения и бизнеса заберут 16,8 трлн рублей - сумму, которая на треть превышает общий размер Фонда национального благосостояния (12,75 трлн рублей) и более чем в три раза - его ликвидную, но не израсходованную часть (5,2 трлн рублей).

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В рамках поправок в Налоговый кодекс со следующего года в России будет введена прогрессивная шкала НДФЛ, которая коснется граждан, зарабатывающих более 200 тысяч рублей в месяц", - говорится в сообщении.

Сообщается, что более 11 трлн рублей за ближайшие 6 лет в казну дополнительно заплатит бизнес. С 2025 года в России повышается ставка налога на прибыль - с 20% до 25%.

Напомним:

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В марте 2024 года сообщалось, что российское правительство планирует после проведения президентских выборов увеличить налоги для населения и бизнеса, что позволит дополнительно привлечь в бюджет более 27 млрд долл, чтобы увеличить расходы на войну.

В мае стало известно, что в России готовят повышение ставки НДС для предприятий с 20% до 25%, а также для физлиц, годовой доход которых превышает 27 тыс долл.

Лидер Кремля Владимир Путин поручил российским чиновникам утвердить прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ) до конца августа.

Экономическая правда