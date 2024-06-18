Путин дал своим чиновникам два месяца на повышение налогов для россиян

Лидер Кремля Владимир Путин поручил российским чиновникам утвердить прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ) до конца августа.

Об этом пишет The Moscow Times.

"Что касается изменений в налоговой системе, они должны быть отработаны окончательно правительством и Государственной думой - и где-то в августе, по-моему, планируется их окончательное принятие", - сказал российский диктатор.

По его словам, изменения коснутся не более 3,2% налогоплательщиков.

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Перед этим комитет Госдумы РФ по бюджету и налогам одобрил поправки в Налоговый кодекс, которые предусматривают переход к прогрессивной шкале НДФЛ. Предполагается, что законопроект рассмотрят 20 июня. В случае его принятия он вступит в силу с 1 января 2025 года.

Напомним:

В марте 2024 года сообщалось, что российское правительство планирует после проведения президентских выборов увеличить налоги для населения и бизнеса, что позволит дополнительно привлечь в бюджет более 27 млрд долл, чтобы увеличить расходы на войну.

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В мае стало известно, что в России готовят повышение ставки НДС для предприятий с 20% до 25%, а также для физлиц, годовой доход которых превышает 27 тыс долл.

Экономическая правда