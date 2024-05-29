В РФ сообщили о повышении налогов, что может привлечь дополнительные миллиарды долларов в бюджет

В России готовят повышение ставки НДС налога для предприятий с 20% до 25%, а также для физлиц, годовой доход которых превышает 27 тыс долл.

Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на документы Минфина РФ.

Российский Минфин направил в правительство законопроекты, предусматривающие налоговую реформу, в частности повышение налога на добавленную стоимость для предприятий с 20% до 25%, а также введение прогрессивного налога на доход физических лиц.

По оценкам Андрея Клепача, главного экономиста государственного банка развития "ВЭБ", повышение налога на добавленную стоимость для предприятий с 20% до 25% может принести бюджету агрессора дополнительные 14,2 млрд долларов.

Реклама:

Прогрессивная шкала налога на прибыль физлиц будет рассчитываться следующим образом:

для доходов от 2,4 до 5 миллионов рублей (27 тыс долл - 56 тыс долл) в год - 15%;

для доходов от 5 до 20 миллионов рублей (56 тыс долл - 224 тыс долл) в год - 18%;

для доходов от 20 до 50 миллионов рублей (224 тыс долл - 562 тыс долл) в год - 20%;

для доходов свыше 50 миллионов рублей (свыше 562 тыс долл) в год - 22%.

Ранее в России не существовало прогрессивной шкалы налога, а с 2001 по 2021 год физлица платили единую ставку в 13%. В 2021 году появилась ставка в 15% для физлиц с доходом более 56 тыс долл в год. Теперь размер налога будет существенно зависеть от суммы доходов. Сколько средств в бюджет РФ может принести прогрессивный налог на доход физлиц - неизвестно.

В Минфине РФ сообщают, что налоги вырастут для более 2 млн граждан РФ.

Реклама:

Напомним:

В РФ намекнули на возможность повышения налога на прибыль с 20% до 25%, что по словам российского Минфина может привлечь дополнительные 14,2 млрд долларов в бюджет агрессора.