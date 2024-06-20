Компании, выпускающие криптовалюты, вошли в топ-20 держателей госдолга США

Эмитенты стейблкоинов (стабильных криптовалют) - Tether (USDT) и Circle (USDC) - владеют казначейскими облигациями США на сумму около 120 миллиардов долларов, что больше Германии и Южную Корею.

Об этом сообщает CoinDesk.

"Согласно данным, которые отслеживает Tagus Capital, эмитенты сейчас совокупно владеют более 120 миллиардами долларов в казначейских облигациях США. Это делает их 18-ми крупнейшими держателями долга США в мире, опережая такие крупные страны с положительным сальдо текущего счета, как Германия и Южная Корея", - говорится в сообщении.

Tether Ltd, эмитент USDT, ведущей привязанной к доллару криптовалюты в мире по рыночной стоимости, владеет казначейскими облигациями на сумму около 91 миллиарда долларов, а Circle, эмитент USDC, владеет краткосрочными долговыми обязательствами США на сумму 29 миллиардов долларов, согласно данным Tagus Capital.

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