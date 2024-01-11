Американський регулятор затвердив перші спотові біткойн-ETF: як відрегували криптовалюти

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Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) схвалила перші спотові біржові фонди біткойнів для стимулювання прихильників криптовалюти.

Про це повідомляє Financial Times.

Американський регулятор цінних паперів надав дозвіл спонсорам 11 ETF, починаючи від визнаних гравців, таких як Fidelity та Invesco, і закінчуючи новачками, орієнтованими на цифрові технології, включаючи Grayscale та Ark Invest.

Очікується, що перші фонди, які торгуються на біржах, як акції, і користуються особливим податковим режимом у США, почнуть торгувати вже вранці 11 січня.

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"Хоча спотові біткойн-ETF були доступні на інших ринках, очікується, що схвалення в США відкриє нову еру для найпопулярнішого та ліквідного криптотокена. Американські інституційні та роздрібні інвестори тепер зможуть отримати прямий доступ до монет через регульований продукт, без ризиків покупки на нерегульованих біржах або вищих витрат, пов’язаних з ETF, які інвестують у ф’ючерси на біткойни", - пише видання.

Ціна біткойна на короткий час піднялася до 47 000 доларів після рішення Комісії з цінних паперів і бірж США.

Найбільша криптовалюта була стабільною на рівні 46 060 доларів США станом на 7:48 за Гринвічем 11 січня після попереднього підйому

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Bloomberg пише, що деякі вважають рішення SEC знаковим кроком, який розширює базу інвесторів для цифрових активів. Ціна біткойна вже підскочила понад 160% за останні 12 місяців в очікуванні ETF, а також послаблення монетарної політики.

Інші основні криптовалюти були неоднозначними. Ефір, другий за величиною токен, вирізнявся зростанням на 9% за останні 24 години до 2587 доларів США завдяки очікуванню, що він буде в центрі уваги наступної хвилі спотових криптопродуктів ETF у США.

Нагадуємо:

Ввечері 9 січня невідомі зламали обліковий запис Комісії з цінних паперів і бірж США у соцмережі Х та виклали фейковий допис про схвалення біржових фондів для біткойна.

Ціна біткойна підскочила приблизно до 48 тис доларів, а через хвилину впала нижче 45 тис доларів. Востаннє він знизився на 3,15% до 45 513 доларів після того, як SEC видалила та спростувала інформацію.