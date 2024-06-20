Обсяги торгів Ethereum зросли до рекорду після ухвалення ETF у США — Binance

Binance, найбільша у світі криптовалютна біржа, повідомляє про рекордні обсяги торгів Ethereum (ETF) на платформі після схвалення продажу біржових фондів, що торгують ETF.

Про це повідомляє пресслужба Binance.

Згідно з даними, обсяг транзакцій Ethereum почав зростати з 20 травня, коли кількість транзакцій зросла з 6,6 млн до 9,8 млн на 28 травня, що становить приріст на 48%.

Це сталося на фоні того, що комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) схвалила продаж спотових біржових фондів, що торгують ефіром (ETF).

Реклама:

Зазначається, ціна ETF зросла з близько 3 080 доларів 20 травня до 3 910 доларів в день схвалення, продовживши зростання до понад 3 950 доларів у наступні дні.

Обсяг покупок перевищив обсяг продажів на 530 млн доларів — найбільша така позначка для ETH, коли-небудь зафіксована на Binance.

Притоки ефіру на Binance також були значними. 21 травня Binance зафіксував 145 777 ETH чистих надходжень, що є найвищим показником з травня 2023 року.

Реклама:

В Binance вважать цей крок важливим, адже він сигналізує про визнання цифрових активів, особливо на такому впливовому ринку, як США.

"Ми оптимістично налаштовані, що цей крок прокладе шлях для масового впровадження цифрових активів по всьому світу — буде це ETH, BTC або інші", — прокоментував головний виконавчий директор Binance Річард Тенг.

Нагадаємо:

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) схвалила перші спотові біржові фонди біткойнів для стимулювання прихильників криптовалюти.

Криптовалютний ринок переживає значне зростання, адже його капіталізація сягнула 2 трильйонів доларів. Це сталося вперше за майже два роки, і основним фактором цього явища є зростання курсу Bitcoin.