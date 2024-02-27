Капіталізація крипторинку сягнула 2 трильйони доларів вперше за два роки

Криптовалютний ринок переживає значне зростання, адже його капіталізація сягнула 2 трильйонів доларів. Це сталося вперше за майже два роки, і основним фактором цього явища є зростання курсу Bitcoin.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Найбільша криптовалюта, на частку якої припадає близько 52% всього ринку, зростає вже протягом тижня. У вівторок Bitcoin подорожчав на 5,1%, досягнувши 57 тисяч 443 доларів. Це найвищий рівень з грудня 2021 року.

Bitcoin демонструє кращі результати, ніж традиційні активи, такі як акції та золото. Співвідношення ціни Bitcoin до золота знаходиться на найвищому рівні за останні два роки, пише агентство.

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Сукупна вартість цифрових активів зараз становить приблизно 2,2 трильйона доларів.

Нагадаємо:

У вівторок Bitcoin досяг дворічного максимуму у 57 тисяч доларів на тлі ознак купівлі криптовалюти великими гравцями, в той час, як Ethereum перевищив 3200 доларів уперше з 2022 року.

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