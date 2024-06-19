"Укргидроэнерго" хочет восстановить 1 ГВт генерации до зимы, еще 2,5 - в планах строительства

"Укргидроэнерго" в краткосрочной перспективе планирует восстановить 1 ГВт генерации, еще 2,5 ГВт - в долгосрочных планах строительства.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что около 45% мощностей компании было уничтожено российскими войсками. Всего с начала полномасштабного вторжения по станциям "Укргидроэнерго" нанесено 118 ракетных ударов.

"Сейчас в краткосрочных планах компании - интенсивное восстановление 1000 МВт мощностей для нормального прохождения осенне-зимнего периода. В долгосрочных планах - строительство 2500 МВт новых мощностей (достройка Днестровской ГАЭС и строительство Каневской ГАЭС). Кроме того, ключевым проектом является восстановление Каховской ГЭС", - говорится в сообщении.

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В то же время компания активизирует сотрудничество с международными партнерами для скорейшего восстановления энергетической инфраструктуры. "Укргидроэнерго" также накапливает водные ресурсы для того, чтобы в трудные для энергосистемы месяцы помочь ей.

Напомним:

По расчетам "Укргидроэнерго" восстановить Каховскую ГЭС можно будет за 6-7 лет после деоккупации региона. Ранее сообщалось о сроке не менее 5 лет.

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"Укргидроэнерго" заказало обустройство противодроновой защиты и восстановление объектов различных ГЭС на общую сумму 10,39 млрд грн

В результате подрыва плотины Каховской ГЭС окружающей среде был нанесен ущерб, по предварительным расчетам, на 78 млрд грн.

Экономическя правда.