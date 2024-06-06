В Укргідроенерго оновили прогноз, за який час можна буде відбудувати Каховську ГЕС
За розрахунками "Укргідроенерго" відновити Каховську ГЕС можна буде за 6-7 років після деокупації регіону. Раніше повідомлялося про термін щонайменше 5 років.
Про це повідомив генеральний директор ПрАТ "Укргідроенерго" Ігор Сирота.
"За попередніми розрахунками відбудувати станцію можливо за 6-7 років, але перед цим, як я вже зазначав потрібно, аби була деокупована територія, і тоді ми зможемо осушити місце, де відбувся підрив, провести обстеження, демонтувати зруйновані споруди та конструкції Каховського гідровузла", - заявив він.
За останніми підрахунками "Укргідроенерго" середньорічний показник неотриманого доходу від продажу електричної енергії та допоміжних послуг внаслідок руйнування ГЕС становить 138 млн доларів.
Компанія планує подати позов проти Росії до арбітражного міжнародного суду щодо втраченої вигоди й вартості будівництва й відновлення станції. Попередньо сума становить близько 2,5 млрд доларів.
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Нагадаємо:
На будівництво нової гідроелектростанції на місці зруйнованої Каховської ГЕС знадобиться щонайменше 5 років.
Економічна правда.