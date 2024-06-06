В Укргідроенерго оновили прогноз, за який час можна буде відбудувати Каховську ГЕС

За розрахунками "Укргідроенерго" відновити Каховську ГЕС можна буде за 6-7 років після деокупації регіону. Раніше повідомлялося про термін щонайменше 5 років.

Про це повідомив генеральний директор ПрАТ "Укргідроенерго" Ігор Сирота.

"За попередніми розрахунками відбудувати станцію можливо за 6-7 років, але перед цим, як я вже зазначав потрібно, аби була деокупована територія, і тоді ми зможемо осушити місце, де відбувся підрив, провести обстеження, демонтувати зруйновані споруди та конструкції Каховського гідровузла", - заявив він.

За останніми підрахунками "Укргідроенерго" середньорічний показник неотриманого доходу від продажу електричної енергії та допоміжних послуг внаслідок руйнування ГЕС становить 138 млн доларів.

Реклама:

Компанія планує подати позов проти Росії до арбітражного міжнародного суду щодо втраченої вигоди й вартості будівництва й відновлення станції. Попередньо сума становить близько 2,5 млрд доларів.

Читайте також: "Нам нічого не страшно, ми припливли додому". Репортаж УП про велику воду та евакуацію в Херсоні

Нагадаємо:

Реклама:

На будівництво нової гідроелектростанції на місці зруйнованої Каховської ГЕС знадобиться щонайменше 5 років.

Економічна правда.