"Укргідроенерго" уклало договори для захисту та відновлення ГЕС на 10 мільярдів, більішсть - без торгів

"Укргідроенерго" замовило облаштування протидронового захисту та відновлення об’єктів різних ГЕС на загальну суму 10,39 млрд грн, але в більшості випадків договори укладалися без торгів, а підсумкові відомості ресурсів не оприлюднювалися.

Про це повідомляє видання "Наші Гроші".

"Фактично в усіх великих підрядах кошториси "Укргідроенерго" приховані, що тільки додає підозр щодо розпилу", - пише видання.

Так, державна компанія зробила захисних замовлень вдвічі більше, ніж "Укренерго", у якого зараз контракти на будівництво захисту над електропідстанціями на суму близько 5,4 млрд грн. П’ять підрядників "Укргідроенерго" отримали підряди на 8,74 млрд грн – це 84% від загальної суми.

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Лідером рейтингу стало підприємство "Елітбуд-1", яке отримало найбільший підряд щодо будівництва захисту Дністровської ГАЕС вартістю 4,19 млрд грн. Зазначається, що раніше фірма стабільно отримувала підряди місцевих замовників, але вона ніколи не мала нічого приблизно схожого на контракт з "Укргідроенерго". До нього за вісім років існування "Прозорро" "Елітбуд-1" виграв тендери лише на 659 млн грн.

Друге місце зайняло київське ТОВ "Гарант Енерго", яке отримало замовлень на 2,93 млрд грн. Йдеться про будівництво споруди для захисту будівлі ГЕС-1 Дніпровської ГЕС та для захисту електричного обладнання Канівської ГЕС, облаштування протидронового захисту та відновлення захисних ковпаків гідроагрегатів Г7 та 8 Кременчуцької ГЕС, пошкоджених внаслідок ракетного удару 23 листопада 2022 року.

На третьому місці опинилась турецька компанія "Altair Lojistik Ve Ticaret Anonim Şirketi" ("Altas"), якій через відкриті торги замовили кабелі 150 і 330 кВ та муфти для будівництва комплексної захисної споруди підземного типу для захисту основного електротехнічного обладнання об’єкта критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору критичної інфраструктури Дніпровської ГЕС за 868,65 млн грн.

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Британській компанії "Medialed Ltd" через відкриті торги замовили комплектну розподільну установку КРУЕ 330 кВ для будівництва комплексної захисної споруди підземного типу Дніпровської ГЕС за 470,61 млн грн. Установку HSG-426A виробництва "Hyosung" (Корея) поставлять протягом 500 днів після авансу 80%.

Рейтинг замикає ТОВ "МВП "Енергорішення" із підрядами на суму 276,38 млн грн. Мова про облаштування протидронового захисту для об’єктів Кременчуцької та Канівської ГЕС, демонтаж обладнання, знищеного внаслідок ракетного удару для Дністровської ГАЕС та інше.

Нагадаємо:

За розрахунками "Укргідроенерго" відновити Каховську ГЕС можна буде за 6-7 років після деокупації регіону. Раніше повідомлялося про термін щонайменше 5 років.

Економічна правда.