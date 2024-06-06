Каховська ГЕС: шкоду довкіллю від підриву попередньо становить 78 мільярдів

Унаслідок підриву греблі Каховської ГЕС довкіллю було завдано шкоди, за попередніми розрахунками, на 78 млрд грн.

Про це під час пресконференції повідомив перший заступник голови Державної екологічної інспекції України Дмитро Заруба, пише "Укрінформ".

"Розрахована шкода внаслідок підриву греблі Каховської ГЕС становить близько 78 млрд грн. Ми чекаємо на деокупацію, щоб можна було розрахувати ці збитки у повній мірі", - сказав Заруба.

За словами першого заступника міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олександра Краснолуцького, найбільшої шкоди зазнали території, розташовані на лівому березі Дніпра – 60%. Зараз значна частина їх перебуває в окупації.

Реклама:

Нагадаємо:

"Укргідроенерго" розпочало процедуру інвестиційного арбітражу з Росією для відшкодування збитків, завданих знищенням Каховської гідроелектростанції.

"Укргідроенерго" планує подати позов проти Росії до арбітражного міжнародного суду щодо втраченої вигоди й вартості будівництва й відновлення станції. Попередньо сума становить близько 2,5 млрд доларів.

Реклама:

За розрахунками "Укргідроенерго" відновити Каховську ГЕС можна буде за 6-7 років після деокупації регіону. Раніше повідомлялося про термін щонайменше 5 років.

Економічна правда.