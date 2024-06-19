Onur без конкурентов выиграл тендер на противоаварийные работы на мосту Метро в Киеве

Big Kyiv

Турецкая компания Onur стала единственным участником тендера на противоаварийный ремонт моста Метро в Киеве.

Об этом говорится на сайте Prozorro.

Компания предложила выполнить работы за 1,995 млрд грн при ожидаемой стоимости 2,010 млрд грн. Ее заявка находится на рассмотрении.

Договор на реставрацию аварийного моста Метро собираются заключить на срок до 31 декабря 2026 года.

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Напомним:

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" объявила тендер на реставрацию моста Метро. Ожидаемая стоимость заказа - 2 009 825 454 гривен.

Группа компаний "Автострада" стала единственным участником тендера на развитие Сырецко-Печерской линии метрополитена Киева от станции "Сырец" до жилого массива Виноградарь.

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КП "Киевский метрополитен" объявляет тендер на продолжение работ по строительству Сырецко-Печерской линии в сторону жилого массива Виноградарь. Ожидаемая стоимость закупки составляет почти 14 млрд грн.

У мужа сестры нардепа Николая Тищенко Германа Блинова проходили обыски в рамках уголовного дела вокруг вывода бюджетных средств, выделенных на строительство метро на Виноградарь.

Экономическая правда