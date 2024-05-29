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Ремонт моста Метро у Києві коштуватиме 2 мільярди

Середа, 29 травня 2024, 12:54 - Артур Крижний
Міст Метро
Міст Метро
Big Kyiv

Комунальна корпорація "Київавтодор" оголосила тендер на реставрацію мосту Метро. Очікувана вартість замовлення – 2 009 825 454 гривень.

Про це йдеться у тендері на сайті Prozorro.

Згідно з інформацією, виконавець має завершити роботи до 31 грудня 2026.

Опис робіт – реставрація з пристосуванням автопроїздів мосту Метро через р. Дніпро (протиаварійні роботи).

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Нагадаємо:

Після завершення будівництва доріг від Русанівських садів до вулиці Вершигори та проспекту Шухевича міська влада дозволить рух приватного автомобільного транспорту Подільським мостовим переходом.

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Економічна правда
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