Ремонт моста Метро у Києві коштуватиме 2 мільярди
Середа, 29 травня 2024, 12:54 -
Комунальна корпорація "Київавтодор" оголосила тендер на реставрацію мосту Метро. Очікувана вартість замовлення – 2 009 825 454 гривень.
Про це йдеться у тендері на сайті Prozorro.
Згідно з інформацією, виконавець має завершити роботи до 31 грудня 2026.
Опис робіт – реставрація з пристосуванням автопроїздів мосту Метро через р. Дніпро (протиаварійні роботи).
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Після завершення будівництва доріг від Русанівських садів до вулиці Вершигори та проспекту Шухевича міська влада дозволить рух приватного автомобільного транспорту Подільським мостовим переходом.
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