Ремонт моста Метро у Києві коштуватиме 2 мільярди

Міст Метро Big Kyiv

Комунальна корпорація "Київавтодор" оголосила тендер на реставрацію мосту Метро. Очікувана вартість замовлення – 2 009 825 454 гривень.

Про це йдеться у тендері на сайті Prozorro.

Згідно з інформацією, виконавець має завершити роботи до 31 грудня 2026.

Опис робіт – реставрація з пристосуванням автопроїздів мосту Метро через р. Дніпро (протиаварійні роботи).

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Після завершення будівництва доріг від Русанівських садів до вулиці Вершигори та проспекту Шухевича міська влада дозволить рух приватного автомобільного транспорту Подільським мостовим переходом.

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